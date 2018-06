NCT 127 erreicht mit Debütalbum Platz eins der Orikon Tagescharts

Die koreanische Gruppe NCT 127 hat am 23. Mai ihr Debütalbum für den japanischen Markt herausgegeben und es kam gleich auf Platz eins der Orikon Tagescharts. Im Minialbum sind insgesamt fünf Lieder enthalten. Das Album konnte man jedoch bereits am 16. Mai bei iTunes und Apple Music hören. Damals schon hatte es Platz eins der iTunes Album Charts in neun verschiedenen Ländern erreicht, was eine Ankündigung eines großen Erfolgs war.

NCT 127 haben bereits in vier verschiedenen Städten Japans, genauer in Fukuoka, Nagoya, Osaka und Tokio, ein Fantreffen veranstaltet.