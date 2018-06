SHINEE schon zehn Jahre im Geschäft

Die Boygroup SHINEE ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden. Am 25. Mai 2008 debütierten die Boys mit dem Song “Du bist so schön“. Danach haben sie sich in der koreanischen Musikwelt als talentierte und beliebte Gruppe etablieren können.

Um ihr zehntes Bühnenjubiläum zu feiern, haben die Mitglieder am 28. Mai ihr sechstes reguläres Album mit dem Titel „The Story of Light“ herausgebracht. Da jüngst das Mitglied Jonghyun dieser Gruppe gestorben ist, habe SHINEE keinen besonderen Event veranstaltet.

Die Mitglieder saßen zusammen und aßen gemeinsam zu Abend. Am 25. Mai gab es ein Fantreffen.

Kollegen von SHINEE haben auf verschiedenen SNS-Seiten Gratulationsbotschaften hinterlassen. BOA meinte, dass SHINEE nun seit zehn Jahren in der Musikwelt scheinen würden. Auch in den nächsten zehn Jahren soll dies fortgesetzt werden. Auch Mitglieder von TVXQ hinterließen einige schöne Worte.