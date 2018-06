BTS schreibt K-Pop-Geschichte

Die koreanische Boyband BTS hat K-Pop-Geschichte geschrieben. Diese Gruppe hat als erste koreanische Sänger die Spitzenposition der Billboard Main Album Charts, genauer „Billboard 200“, erreicht. Dies gab das US-amerikanische Musikmagazin Billboard am 27. Mai bekannt.

Das neue Album der Koreaner kam am 18. Mai auf den Markt und wurde in nur sechs Tagen allein in den USA über 135.000 mal verkauft. Davon wurden 100.000 Exemplare in offline-Plattengeschäften verkauft.

Was besonders bemerkenswert an diesem Ergebnis ist, ist, dass das Album in koreanischer Sprache aufgenommen wurde. Billboard berichtete, dass nach zwölf Jahren wieder ein ausländisches Album ein so gutes Ergebnis erzielt habe.

Die Mitglieder freuten sich sehr und meinten, dass sie sich noch mehr anstrengen und weitere Ziele anstreben wollten.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat gleich nach dieser erfreulichen Nachricht ein Gratulationsschreiben an BTS gesendet. Auf Twitter schrieb Präsident Moon, dass er den sieben Sängern und deren Fans gratulieren würde. Er sei sehr stolz auf sie.