(G) IDLE nur 20 Tage nach dem Debüt auf Platz eins

Die koreanische Girlgroup (G) Idle ist erst vor kurzem in die koreanische Musikwelt eingetreten. In nur 20 Tagen nach ihrem Debüt haben die Sängerinnen es geschafft, mit ihrem Debütsong „Latata“ Platz eins einer Musiksendung zu erreichen.

Alle Mitglieder weinten, als sie als Gewinner aufgerufen wurden. Sie bedankten sich sehr und sagten, dass sie stets versuchen wollten, sich zu verbessern.

(G) Idle debütierten am 2. Mai und gehören der Entertainmentfirma Cube an. Diese Firma hatte bislang 4Minute, CLC und weitere Girlgroups gegründet. Das Lied „Latata“ hat das Mitglied Soyeon selbst komponiert und auch den Liedtext geschrieben. Das Lied kommt nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Ländern gut an; es rangierte auf Platz eins der iTunes K-Pop-Charts von elf verschiedenen Ländern.