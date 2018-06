Japanisches Remake einer beliebten koreanischen TV-Serie

Die koreanische Fernsehserie “Good Doctor” wird in Japan neu verfilmt.



Die Serie wird von einem japanischen Sender produziert und in der Hauptrolle wird Kento Yamazaki zu sehen sein, ein beliebter japanischer Schauspieler, der 2015 in der Fernsehserie „Death Note“ mitspielte.



Die südkoreanische Originalserie wurde 2013 ausgestrahlt und Joo Won, Moon Chae-won sowie Joo Sang-wook spielten die Hauptcharaktere. Die Serie handelt von einem jungen autistischen Chirurgen, der von einem renommierten Krankenhaus eingestellt wird. Die Serie wurde auch als Remake in den USA ausgestrahlt und aufgrund guter Zuschauerquoten wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Die japanische Version startet am 12. Juli und wird jeden Dienstag um 22 Uhr gesendet werden.