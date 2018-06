BTS als erste K-Pop-Band auf Platz 1 bei Billboard

Die beliebte Boyband BTS hat K-Pop-Geschichte geschrieben: Sie steht auf Platz 1 der Billboard 200 Charts.



Das neue Album der Band „Love Yourself: Tear“ belegte den ersten Platz der Albumcharts bei Billboard, die am Sonntag (Ortszeit) in der Online-Ausgabe vom Billboard-Magazin veröffentlicht wurden. Das Album ist das dritte Album der Gruppe und stellt das erste nicht-englische Album dar, das in über 12 Jahren die Billboard Charts anführt.



Die Billboard 200 bietet eine Übersicht über die beliebtesten Alben der Woche in Amerika, basierend auf den traditionellen Verkauf von Alben sowie die Anzahl der gestreamten und heruntergeladenen Alben. Bis dahin war das höchstplatzierte K-Pop-Album in den Billboard 200 „Love Yourself: Her“ von BTS, das im September 2017 den siebten Platz belegte.