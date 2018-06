Der Schauspieler und Shootingstar Jung Hae-in wird im Juli sein erstes Fanmeeting veranstalten.



Das Event mit dem Titel „Smile“ wird am 28. Juli im Grand Peace Palace an der Kyung Hee Universität stattfinden. Ähnliche Fanveranstaltungen wird es nach Seoul auch in Taipei, Hongkong und Manila geben.



Jung gab sein Debüt im Fernsehen 2014 und wurde bekannt durch die erfolgreiche Fernsehserie „Something in the Rain“.