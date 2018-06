JYP kollaboriert mit China an einer neuen Boyband

Das große K-Pop-Label JYP Entertainment hat sich mit dem größten Musikstreaming-Unternehmen in China zusammengeschlossen, um eine neue Boyband zu launchen.



Die Gruppe mit dem Namen Boy Story wird sich aus sechs chinesischen Teenagern zusammensetzen, die im September in China ihr Debüt geben werden. Das Durchschnittsalter der sechs Bandmitglieder liegt bei 13 Jahren und die Jungs wurden in einer Castingshow von Sänger und Produzent Park Jin-young selbst ausgewählt.



Vor ihrem offiziellen Debüt hat die Boyband bereits drei Singles herausgegeben: „How Old Are You“, „Can't Stop“ und „Jump up“. Alle Songs wurden von Park produziert. Am 12. Juni soll zudem eine weitere Single mit dem Titel “Hands Up” herauskommen.