Wanna One gibt neues Album heraus

Die K-Pop-Boyband Wanna One hat ein neues Album für ihre mathematikbezogene Serie herausgegeben.



Das neue Album mit dem Titel „1÷χ=1 (Undivided)“ wurde am 4. Juni um 18 Uhr in großen Musikstreaming-Unternehmen der Öffentlichkeit vorgestellt.



Ihre neueste Veröffentlichung ist eine Fortsetzung einer Album-Serie, von der bereits drei Alben erschienen sind und die von Rechenoperationen inspiriert wurde: „1X1=1 (To be One)“, „1-1=0 (Nothing Without You)“ und „0+1=1 (I Promise You)“.



Der Leadtrack „Light“ sowie vier weitere Lieder des neuen Albums wurden von anerkannten Rappern wie Zico und der Indie-Rockband Nell produziert.