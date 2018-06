Schauspielerin Lee Young-ae meldet sich mit neuer Serie zurück

Die Schauspielerin Lee Young-ae wird im nächsten Jahr in einer romantischen Spionage-Serie zu sehen sein.



Die neue Fernsehserie mit dem Arbeitstitel „Different Dream“ soll nächstes Jahr weltweit ausgestrahlt werden – als Teil der Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gründung der Provisorischen Regierung der Republik Korea während der japanischen Kolonialzeit.



So spielt die Serie zur Zeit der japanischen Kolonialzeit in Korea (1910-1945) und handelt von einer Gruppe koreanischer Unabhängigkeitskämpfer. Lee spielt eine Chirurgin, die von der koreanischen Exilregierung in Schanghai als Spion angeworben wird.



Derzeit findet ein Casting für die weiteren Hauptrollen statt und die Dreharbeiten werden im September beginnen.



Lee war zuletzt 2017 in der Fernsehserie „Saimdang, Memoir of Colors“ zu sehen.