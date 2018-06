BTS schwimmen weiter auf Erfolgswelle

Die Beliebtheit der koreanischen Boygroup BTS hält weiterhin an. Auch in der ersten Juniwoche waren die Jungs in der oberen Region der Billboard 200 Charts zu finden. Sie stehen zwar nicht mehr an der Spitze, sondern auf dem sechsten Platz, aber das ist noch immer ein Riesenerfolg!

Am 13. Juni feiern BTS ihr fünftes Bühnenjubiläum und haben etwas ganz Besonderes vor. Sie haben die Veranstaltung „Festa“ genannt und wollen per SNS verschiedene Werke vorstellen.

Es wurde außerdem bekannt, dass die Karten der Worldtour mit Beginn des Vorverkaufs im Nu ausverkauft waren. Der Vorverkauf begann am 5. Mai und endete am 1. Juni. An jedem Tag wurden Tickets für Konzerte in verschiedenen Ländern wie Amerika, England, Deutschland, Frankreich angeboten. Es werden nämlich in Kürze Auftritte in zehn Städten erfolgen. Die Konzerttournee beginnt am 25. August in Seoul.