Künstler von FeelGhoodMusic wollen ab Juni richtig aktiv werden

Am 31. Mai hat in Seoul ein besonderes Treffen stattgefunden. Künstler des Labels FeelGhoodMusic, das vom Hiphop-Sänger TigerJK geleitet wird, haben sich mit Pressevertretern getroffen. Aber anders als bei bisherigen Veranstaltungen, waren keine Tische und Stühle vorzufinden; es war eine Stehparty, was hierzulande eher ungewöhnlich für so einen Anlass ist. Wie dem auch sei, es war unter anderem auch ein Zeichen dafür, dass die Musiker dieser Firma einen Neustart wagen wollen. Ab Juni wollen sie viele Lieder veröffentlichen, den Anfang wird die Sängerin Yoon Mirae machen. Sie wird in Kürze ein neues Album mit Hiphop-Liedern herausbringen, das erste nach 16 Jahren. Wie bekannt, ist Yoon nicht nur eine ausgezeichnete Hiphop-Sängerin, sondern auch Balladensängerin. Derzeit konzentriert sie sich mehr auf ruhigere Lieder. Auch will die Künstlerin ein Solokonzert in die Wege leiten. Es wäre das erste Konzert nach zwölf Jahren Pause.

Weitere Künstler von FeelGhoodMusic sind Bizzy, Junofly und Marshall. Auch sie wollen bald wieder aktiv werden.