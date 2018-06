Koreanische Sänger begeistern Hongkong

Vor kurzem hat es in Hongkong mehrere Konzerte von koreanischen Sängern gegeben, die von den einheimischen Fans gut besucht wurden.

Die beliebte Gruppe EXO veranstaltet derzeit ihre vierte Konzerttournee und in deren Rahmen haben die Jungs am 2. und 3. Juni Hongkong besucht. Es ist der erste Auftritt dort nach einem Jahr und vier Monaten, daher war die Nachfrage riesig. An den beiden Tagen kamen insgesamt 20.000 Fans und die Tickets waren natürlich schon lange vor dem Tourneestart vergriffen.

EXO sangen 30 Hitsongs, darunter „Growl“, „Call me Baby“, „Ko Ko Bop“ und weitere. Alle Anwesenden sangen mit. EXO wollen dann weiter nach Malaysia reisen und dort Anfang Juli auf der Bühne stehen.

Auch der Rapper Crush tritt dort auf. Nach dem erfolgreichen Auftritt in Thailand am 3. Juni geht es nun weiter nach Hongkong. Sein Konzert steigt am 29. Juni. Crush wird insgesamt drei Länder, konkret Thailand, Hongkong und Taiwan, besuchen und seine bekanntesten Lieder vortragen. Besonders das Lied „Beautiful“, ein OST-Song zur TV-Serie Dokkaebi, kommt immer gut an.