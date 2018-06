Album von Hyukoh Band enthält überwiegend englische Lieder

Die koreanische Indieband Hyukoh Band hat am 31. Mai endlich ihr neues Album veröffentlicht. Das neue Werk trägt den Titel “24: How to find true love and happiness” und ist ein besonderes Werk. Im Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten, aber davon wurden fünf in englischer Sprache gesungen. Nur der zweite Titel „Der Himmel“ ist in der Muttersprache geschrieben. Das ist für eine Band, die zum Mainstream gerechnet wird und auch kommerzielle Musik macht etwas Neues.

Hierzu meinten die Mitglieder dieser Band, dass sie nicht von Anfang an planen würden, ob sie nun ein englisches Lied, koreanisches Lied oder chinesisches Lied produzieren wollten. Sondern der Prozess sei so, dass sie die Melodie zuerst komponieren, und dann eine Sprache auswählen, in der der Song schließlich gesungen werden sollte.

Diesen Prozess konnte man bereits am letzten Album gut erkennen. Im regulären Longplayer, der im letzten Jahr auf den Markt kam, waren von insgesamt zwölf Titeln sieben auf Koreanisch, drei auf Englisch und einer auf Chinesisch gesungen worden.

Das neue Experiment hat Vor- und Nachteile. In Korea verkauft sich das Album nicht so gut wie seine Vorgänger. Aber hierüber macht sich die Hyukoh Band keine allzu großen Sorgen. Sie wollen einfach beständig ihren eigenen Weg gehen.