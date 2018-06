Twice haben bis Herbst in Japan alle Hände voll zu tun

Die Beliebtheit der koreanischen Girlgroup Twice im Nachbarland Japan ist ungebrochen und wird mindestens bis zum Herbst andauern.

Die Girls haben am 2. und 3. Juni in Osaka ein Konzert veranstaltet und am Ende des Auftritts per Video ein weiteres Konzert im Herbst angekündigt. Außerdem verkündeten sie, ein reguläres Album für den japanischen Markt herausgeben zu wollen.

Die Termine für das Herbstkonzert stehen schon fest. Beginnen wird die Tour Ende Herbst und in vier verschiedenen japanischen Städten werden insgesamt neun Auftritte erfolgen.

Am 28. Mai feierten Twice ihr erstes Jubiläum in Japan. Und in nur einem Jahr sind Twice dort zur beliebtesten und erfolgreichsten Girlgroup aufgestiegen. Jede Platte, die die Sängerinnen in diesem Land herausgeben haben, ist ein großer Hit geworden. Sie stehen alle auf Spitzenrängen von Musikcharts und ihre Lieder verkaufen sich so gut, dass Twice inzwischen viele Rekorde innehaben. Auch sind sie in mehreren TV-Shows aufgetreten, so dass sie im Land einen großen Bekanntheitsgrad genießen, was sie natürlich noch beliebter macht.

Nach dem erfolgreichen Aufritt in Osaka werden Twice am 17. Juni in Singapur auf der Bühne stehen.