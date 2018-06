Lena Park feiert ihr 20. Jubiläum mit neuer Musik

Die talentierte Sängerin Lena Park wird ihr 20-jähriges Debüt-Jubiläum mit neuen Veröffentlichungen feiern.



Park wird drei Alben herausgeben, beginnend mit der Veröffentlichung eines Mini-Albums mit dem Titel „The Wonder 1st DS“ am 19. Juni. Es wird die erste Veröffentlichung der Sängerin seit ihrer Single „Courting“ im April 2017 sein.



Das Mini-Album wird eine der zwei Eps sein, die die Sängerin vor der Herausgabe ihres neunten Studioalbums Ende des Jahres veröffentlichen wird. Laut Parks Agentur plane die Sängerin in diesem Jahr verschiedene Events für ihre Fans, die sie seit ihrem Debüt im Jahr 1998 unterstützt haben.