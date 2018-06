UNB bereitet sich auf Comeback vor

Die Boyband UNB versetzt vor ihrem Comeback ihre Fans mit einem geheimnisvollen Poster in aufgeregte Spannung.



Die Band ist bereit, ihrer Debüt-EP „Boyhood“ eine neue Veröffentlichung mit dem Titel „Blackheart“ folgen zu lassen, die noch vor Ende dieses Monats erscheinen soll.



Ein Teaser-Poster für die neue Veröffentlichung wurde am 11. Juni der Öffentlichkeit vorgestellt, nachdem die Gruppe ihr erstes Fanmeeting in Thailand am 9. Juni abschlossen hat. Das Poster zeigt rätselhafte Bilder sowie die Zahlen 9 und 19.



„Blackheart“ soll am 28. Juni herauskommen.