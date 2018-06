SHINee meldet sich mit sechstem Album zurück

Die K-Pop-Boyband SHINee meldet sich mit ihrem sechsten Album zurück.



Das Album „The Story of Light“ setzt sich aus drei Platten mit je fünf Tracks zusammen und markiert das 10. Jubiläum der Gruppe in der Musikindustrie.



Der erste Teil des neuen Albums wurde am 28. Mai veröffentlicht, während der zweite Teil am 13. Juni in großen Online-Musikgeschäften der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Titel-Track lautet „I Want you“.



Der dritte Teil mit dem Titel-Track „Our Page“ soll am 25. Juni herauskommen.