iKon feiert den 1000sten Tag seit Debüt

Die koreanische Boyband iKon und ihr Fanklub iKonic haben jüngst den 1000. Debüttag dieser Gruppe gefeiert. Ein besonderer Event fand am 9. Juni am Vor- und Nachmittag in Seoul statt. iKon haben bereits im März ein Treffen mit den Fans veranstaltet. Es ist also das zweite Mal, dass sie eine „Private Stage“ auf die Beine gestellt haben.

Insgesamt kamen 6.000 Fans und es war eine richtig tolle Feier. Die Mitglieder von iKon haben jeweils Soloauftritte vorbereitet, auch wurden Kommentare, die die Fans vorher geschrieben und eingereicht hatten, vorgelesen. Am Ende des Events hatten die Fans etwas Besonderes vorbereitet. Sie hatten ein Video gedreht, in dem man sehen konnte, welchen Weg iKon in den vergangenen 1000 Tagen gegangen waren. Es war ein schönes Treffen zwischen Star und Fan.