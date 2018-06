BTS’ Musikvideo wurde in Korea gedreht

Die koreanische Gruppe BTS ist bekannt dafür, dass sie über eine dicke Fanschicht verfügt. Das konnte man besonders daran erkennen, dass die Koreaner eben als erste koreanische Sänger bei den Billboard Music Awards zwei Jahre in Folge den Preis „Top Social Artist“ erhalten haben. Diesen Preis kann ein Künstler erhalten, wenn er auf sozialen Netzwerken häufig erwähnt wird und viele Follower hat; eben wenn man auf SNS ein Star ist. Daher haben die Jungs nach der Preisübergabe gesagt, dass der Erfolg nur durch die Unterstützung der Fans möglich gewesen sei.

Die Fans von BTS sind im wahrsten Sinne des Wortes Unterstützer. Prinzipiell verraten BTS nicht, wo ihre Musikvideos gedreht wurden. Aber die Fans und der Fanklub Army finden immer heraus, welche Orte es gerade sind.

Es gibt sogar BTS-Touren, wo man im Rahmen dieses Programms die Orte in den verschiedensten Gegenden Koreas besuchen kann. BTS haben zwei Videos in der Stadt Buan gedreht. Bei Buan gibt es das Wattenmeer und wenn man es sich ansieht, dann muss man sich einfach gleich in diesen Ort verlieben. Ein weiterer beliebter Ort ist ein kleiner Bahnhof. Diesen Bahnhof kann man im Video „Frühlingstag” sehen, er befindet sich in der Stadt Yangju und ist von Seoul 40 Minuten mit dem Auto entfernt. Fans aus südostasiatischen Ländern mögen diesen Ort besonders gern. Das Ostmeer taucht ebenfalls mehrfach in den Werken von BTS auf, und auch der Flughafen in der Nord-Chungcheong-Provinz bietet eine tolle Kulisse.