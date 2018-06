Koreanische Girlgroups treten in Japan auf

Koreanische Girlgroups haben jüngst in Japan Konzerte veranstaltet.

Zuerst einmal standen die Mitglieder von Lovelyz auf der Bühne. Sie stellen derzeit ab dem 2. Juni im Nachbarland ihr viertes Minialbum vor. Sie haben bereits einige Städte besucht.

Eigentlich haben die Girls dort noch gar nicht debütiert, sind aber bereits sehr beliebt. Nach den Aktivitäten im Nachbarland geht es dann am 16. Juni weiter nach Hongkong, wo sie ein Fantreffen veranstalten wollen.

Die Girlgroup Red Velvet war ebenfalls in Japan mit Konzerten aktiv. Sie begannen ihre Tournee am 25. Mai und besuchten insgesamt sechs Städte. Red Velvet wollen am 4. Juli ihr erstes Minialbum für den japanischen Markt herausgeben und sie haben zwei Lieder daraus auf der Bühne gesungen. Das Publikum war auf Anhieb begeistert.