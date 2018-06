TVXQ veranstaltet erfolgreiches Konzert in Japan

Das Duo TVXQ hat jüngst ein erfolgreiches Konzert in Japan veranstaltet. Diese Konzerttour im Nachbarland dauerte sieben Monate und zu den Auftritten kamen über eine Million Besucher. Es ist das erste Mal, dass eine ausländische Gruppe so viele Besucher anlocken konnte.

Die Konzerttournee begann im November letzten Jahres und trug den Titel „Begin Again“. Der erste Zielort war Sapporo, dann ging es weiter in verschiedene Städte in Japan. Insgesamt waren es 32 Auftritte in 12 Städten. Beim Konzert sangen die beiden Mitglieder von TVXQ Lieder aus dem fünften regulären Album für den japanischen Markt. Im nächsten Monat soll eine neue Single mit dem Titel “Road” in Japan herauskommen.

TVXQ haben jeweils im April und August ihren Militärdienst absolviert und sind danach in die Musikwelt zurückgekehrt.