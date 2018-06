Casting-Show „Produce“ plant dritte Staffel

Es gibt in Korea eine Casting-Show, die für großes Aufsehen gesorgt hat. Die Rede ist vom Programm „Produce“. Aus dieser Sendung gingen die Gruppen IOI und Wanna One hervor. Beide sind äußerst beliebte Gruppen. Nun soll in Kürze die dritte Staffel beginnen. Teilnehmer dieser Show werden zwölf Sängerinnen sein, die jeweils aus Korea und Japan stammen. “Produce 48“ ist insofern besonders, als es ein Gemeinschaftsprojekt ist.

Schon vor Beginn der Sendung sind viele gespannt, welche Gruppe sich bilden wird. Denn wie gesagt, die Vorgänger sind international beliebte und berühmte Gruppen geworden. Die aus der Sendung hervorgegangene Gruppe wird dann in Korea und Japan debütieren.