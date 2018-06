Shinee besteht zehn Jahre und sieht sich am Anfang

Die Boygroup Shinee hat am 11. Juni in Seoul anlässlich der Herausgabe des sechsten regulären Albums eine Pressekonferenz veranstaltet. Es wurden dabei fünf Lieder aus dem Album gespielt. Allerdings wurden die Lieder nicht ganz, sondern nur etwa 20 Sekunden lange Ausschnitte gespielt, so dass Neugier auf das neue Werk geweckt werden konnte.

Es wurde sogar die Choreographie zu einigen Liedern gezeigt, und die Anwesenden waren natürlich sehr angetan.

Erst am Abend des selben Tages konnte man dann auf verschiedenen Musikseiten die Lieder in voller Länge hören. Die Lieder aus dem Album kamen gleich auf obere Ränge von wichtigen Musikcharts.

Shinee war bisher berühmt für originelle Lieder. Sie haben stets futuristische Musik gemacht. Dieses Mal war es natürlich nicht anders. Die Jungs haben ihre Aktivitäten mit den Liedern aus dem neuen Album nun so richtig begonnen.