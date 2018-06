Park Jeong-hyun will am 19. Juni ein neues Album herausgeben

Die koreanische Solosängerin Park Jeong-hyun will am 19. Juni ein neues Werk herausgeben und dann gleich ihr 20. Bühnenjubiläum feiern. Ihre Entertainmentfirma hat am 8. Juni darüber berichtet.

Das Singlealbum kommt also nach einem Jahr und zwei Monaten heraus und derzeit steckt die Sängerin bis über beide Ohren in Arbeit, damit ihr Album rechtzeitig fertig wird. Aber sie hat noch weitere Pläne. Ende dieses Jahres will sie ihr neuntes reguläres Album auf den Markt bringen, und so ihr Jubiläum gebührend feiern.

Der Titel der Single lautet „Gleicher Regenschirm“ und komponiert haben ihn Jong Dong-hwan von Melomance und Cheeze. Die beiden gelten als besonders talentierte Musiker.

Park will dann noch ein Konzert veranstalten. Vom 12. bis 15. Juli wird sie insgesamt viermal auf der Bühne stehen.