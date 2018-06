TWICE kehrt mit sommerlicher Tanzmusik zurück

Die neunköpfige K-Pop-Girlgroup TWICE kehrt mit einem sommerlichen Dance-Track zurück.



Ihre Single „Dance the Night Away“ wird am 9. Juli bei großen Online-Musikgeschäften erscheinen. Als letztes gab die Gruppe ihre EP „What is Love?“ heraus, die Anfang April herauskam.



Ein Teaser-Bild für ihre neue Single zeigt eine sommerliche Camping-Szene mit Schwimmringen, Koffern und anderen Camping-Artikeln unter einem sternenklaren Nachthimmel.



Die neue Veröffentlichung folgt dem jüngsten Erfolg der Gruppe in Japan mit ihrer dritten japanischen Single „Wake Me Up“, die sich über 500.000 Mal verkaufte.