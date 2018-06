Ryeowook von Super Junior wird im nächsten Monat ein Fanmeeting veranstalten. Das Event wird am 12. Juni im SM Town Theater stattfinden, nachdem der Star am 10. Juli seinen zweijährigen Militärdienst beendet hat.



Ryeowook trat im Oktober 2016 seinen Militärdienst an. Davor gab er noch seine erste Solo-EP im Januar heraus und war auch als Musical-Darsteller sowie Radiomoderator aktiv.



Ryeowook wird das 10. Mitglied der 11-köpfigen Band sein, das den obligatorischen Militärdienst abgeleistet hat.