GOT7 geht auf Japan-Tournee

Die K-Pop-Gruppe GOT7 wird Ende dieses Jahres auf Japan-Tournee gehen.



Die siebenköpfige Boyband wird ihre Tour „GOT7 Arena Special 2018-2019“ in diesem Winter in Tokio starten. Nach ihren Konzerten im Nippon Budokan am 18. und 19. Dezember, wird die Band am 2. und 3. Februar in der World Hall in Kobe auftreten.



Zurzeit tourt GOT7 durch 17 große internationale Städte unter dem Titel „GOT7 World Tour: Eyes on You“. Die Band veröffentlichte zudem vor Kurzem eine neue japanische Single mit dem Titel „The New Era“.