Wie wär’s mit einer Party mit Psy?

Auch in diesem Jahr will der koreanische Sänger Psy den Sommer mit seinen Fans richtig genießen! Seine Konzerte werden stets viel besucht, da er als wahrer Konzert-König gilt. Psy veranstaltet enthusiastische Konzerte, so dass man nach dem Konzert völlig aufgelöst ist. In diesem Jahr begann der Vorverkauf der Tickets am 18. Juni und es werden Auftritte in verschiedenen Städten erfolgen.

Im Sommer richtet der Sänger es immer so ein, dass jeder Besucher einen Regenmantel erhält. Warum nur? Es wird viel Wasser versprüht und in diesem Jahr sollen es sogar 160 Tonnen sein. Als der Vorverkauf begann, waren die Besucher sehr fleißig. Sie besuchten die Internetseite, über die Eintrittskarten verkauft werden und es war gar nicht einfach ein Ticket zu ergattern. Psy wird in Seoul, Daegu, Daejeon, Incheon und Gwangju auf der Bühne stehen.