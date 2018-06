BTS platzieren zwei Songs in den Billboard Charts

Die koreanische Gruppe BTS schreibt neue Rekorde. Die koreanische Gruppe wurde nach dem Stand des 12. Juni die erste koreanische Gruppe, die zwei Lieder in den Billboard Popsong-Charts platziert hat. In der dritten Juniwoche kam das Lied „Fake Love“ auf Platz 38 der Billboard Popsong-Charts. Das Lied Mic Drop, das sie im Januar auf den Markt gebracht haben, kam auf Platz 25 dieser Charts.

Die Popsong-Charts sind keine Haupt-Charts, aber diese Rangliste ergibt sich aufgrund der Radioeinsätze eines Liedes. Es kann also auch als ein Maßstab dafür gesehen werden, wie beliebt ein Lied in Amerika ist.

Ferner schafften BTS noch drei Wochen in Folge in den Billboard 200 und Single Hot 100 vertreten zu sein.