Solosängerin Taeyeon wieder mit dabei

Fans von Taeyon bezeichnen sie als eine Sängerin, der man vertrauen kann. Denn sie hat eine so tolle Stimme und singt immer tolle Werke, dass auf sie stets Verlass ist.

Diese Sängerin hat am 18. Juni endlich wieder ein neues Lied herausgegeben. Es ist ihr drittes Minialbum mit dem Titel „Something New“. Es ist ein Album nach etwa sechs Monaten Pause, daher sind die Fans schwer begeistert. Im neuen Minialbum sind insgesamt sechs Titel enthalten und sie repräsentieren jeweils andere Genres.

Taeyeon hat im Jahr 2015 ihr erstes Soloalbum auf den Markt gebracht und wurde danach als Solosängerin tätig. Solosongs von ihr, darunter „I“, „Rain“, „Why“, „Fine“, Make Me Love You” und weitere wurden Hitsongs.

Taeyeon wird dann noch in diesem Monat eine Tour durch vier japanische Städte unternehmen.