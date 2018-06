BTOB sorgt für die Sommerfrische

Die sieben Mitglieder von BTOB haben am 18. Juni ein neues Album veröffentlicht. Sie wollen mit fröhlichen Liedern frischen Wind in die koreanische Musikwelt bringen. Fröhliche Lieder passen besonders gut zum warmen Wetter.

Die Boys haben im Oktober letzten Jahres ihr zweites reguläres Album herausgebracht, davon waren die Fans besonders angetan.

Das Lied „Es geht nicht ohne dich“ handelt von den Gefühlen eines Mannes, der sich mit einer Frau anfreunden will. „Call me“ drückt ebenfalls die Gefühle eines Mannes aus, der sich in eine Frau verliebt hat. Auch weitere Lieder sind fröhlich und schön, sodass man gleich gute Laune bekommt, wenn man sie sich anhört. Die Fans haben gleich auf die neuen Lieder reagiert. Sie schrieben, dass man sich auf BTOB verlassen könne.

Das Lied “Es geht nicht ohne dich” kam nach der Herausgabe gleich auf gute Plätze von verschiedenen berühmten Musikcharts.