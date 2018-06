Girlgroups drehen im Sommer richtig auf

Zu Jahresbeginn war die koreanische Musikwelt von den Boygroups geprägt. BTS, Wanna One und Shinee waren mit neuen Alben erfolgreich aktiv. Nun wollen Girlgroups die Musikwelt im Sturm erobern.

Den Anfang hat Black Pink gemacht. Diese Gruppe hat am 15. Juni ihr erstes Minialbum veröffentlicht, es ist das erste Werk nach einem Jahr. Das Lied „Ddu du Ddu du“ aus dem Album wurde vom Komponisten Teddy geschrieben und verspricht schon jetzt ein großer Erfolg zu werden. Das Mitglied Jenny von Black Pink meinte, dass sie sehr gespannt auf ihre Aktivitäten sei. Mit dem neuen Album könnten sie ihr musikalisches Können gut zum Ausdruck bringen.

Apink wird ebenfalls aktiv. Im Juni feierten sie ihr siebtes Bühnenjubiläum und gaben aus diesem Anlass das Lied „Eine wundersame Geschichte“ heraus. Nun wollen sie im Juli richtig aktiv werden.

Weitere Girlgroups sind Twice und Momoland, die jeweils für großes Aufsehen sorgen. Twice sind derzeit besonders im Nachbarland Japan beliebt und Momoland haben ihren Durchbruch mit dem Song „Bboom Bboom“ geschafft. Alle sind schon auf neue Werke dieser beiden noch jungen Gruppen gespannt.