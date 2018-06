Yuna veranstaltet Fantreffen in Thailand

Yuna, früheres Mitglied von Girls Generation, wird in Kürze ein Fantreffen in Thailand veranstalten. Die Eintrittskarten sind bereits alle vergriffen.

Am 7. Juli wird Yuna sich ohne weitere Mitglieder von Girls Generation mit ihren thailändischen Fans treffen. Die Veranstaltungshalle verfügt über 3.800 Sitze und alle Plätze sind natürlich schon ausverkauft. Es ist das erste Mal, dass eine Sängerin ein so großes Fantreffen in Thailand veranstaltet.

Yuna ist besonders in diesem Land beliebt; nicht nur als Mitglied der Girlgroup Girls Generation, sondern auch als Schauspielerin. Denn die Künstlerin trat in verschiedenen Filmen und TV-Dramen auf, die in Thailand sehr beliebt waren.

Yuna hat allerdings nicht nur Thailand besucht, denn die Fan-Tournee begann schon im Mai in Seoul. Nach dem Termin in Thailand geht es dann weiter nach Tokio, Osaka, Hongkong und in weitere Städte in Asien.