Die Hip-Hop-Gruppe Epik High hat mit einer japanischen Rockband an einer neuen Single zusammengearbeitet.



Epik High und Sekai no Owari werden ihre Gemeinschaftssingle „Sleeping Beauty“ am Freitag, den 29. Juni, herausgeben. Das Projekt ist das Ergebnis einer Freundschaft zwischen den beiden Bands, die 2016 entstand, als die japanische Band Korea besuchte.



Sekai no Owari wird zudem am 29. Juli auf dem Sound City Musikfestival im Süden von Seoul zu sehen und zu hören sein.