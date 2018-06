KCON begeistert US-Fans

Die KCON, ein globales K-Pop-Festival mit Stars der koreanischen Musikszene, begeisterte das amerikanische Publikum.



Das zwei Tage andauernde Event fand am Wochenende im Prudential Center in New Jersey statt. Die Zahl der Besucher belief sich auf rund 53.000. Unter den Acts waren Sänger und Bands wie Heize, Pentagon, Red Velvet, Super Junior, EXID und Wanna One, die für das K-Pop-Konzert der KCON auf die Bühne traten, um ihre Fans zu treffen.



Die KCON bot darüber hinaus Möglichkeiten, an Meet-and-Greet-Events teilzunehmen oder Kurse für Tanz und Choreographie, koreanische Küche sowie K-Beauty-Tipps zu besuchen.



Seit 2012 wurde die KCON in verschiedenen Teilen der Welt 18-mal veranstaltet. Allein in den USA fand es bereits 10-mal statt und zog insgesamt 680.000 Fans an. Ein weiteres KCON-Event wird vom 10. bis 12. August in Los Angeles stattfinden.