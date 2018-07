TWICE veröffentlicht im Juli neue EP

Die Girlgroup TWICE hat zwei zusätzliche Tracks für ihre neue Veröffentlichung angekündigt.



Das neue Album „Summer Nights“ mit dem Leadtrack „Dance the Night Away“ soll am 9. Juli erscheinen. Die zwei zusätzlichen neuen Tracks „Chillax“ sowie „Shot Thru the Heart“ wurden der Track-Liste hinzugefügt, die zudem sechs weitere Lieder von ihrer vorherigen, im April herausgekommenen EP „What is Love“ umfasst.



Mit dem neuen Album sollen bei den Hörern Assoziationen an den Sommer mit all seiner Lebenslust und seinen leuchtenden Farben geweckt werden.