Tiffany gibt neues Soloalbum heraus

Tiffany von Girls’ Generation kehrt mit einer neuen Single zurück. Es ist ihre erste nach der Trennung von ihrer früheren Agentur.



Die neue Single „Over My Skin“ ist Tiffanys erstes Solostück, nachdem ihr Vertrag mit SM Entertainment im Oktober letzten Jahres ausgelaufen war. Danach wurde Tiffany von einer US-amerikanischen Agentur übernommen und sie nahm einen neuen Künstlernamen an: „Tiffany Young“.



Tiffany schrieb an den Liedtexten mit und war auch in der visuellen Darstellung der neuen Single involviert, während die US-amerikanische Electro- und Hip-Hop-Gruppe Far East Movement sowie Jonathan Yip von The Stereotypes an der Produktion beteiligt waren.