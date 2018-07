Super Junior sind die Backstreet Boys von Korea

Am 22. Juni konnte man im US-amerikanischen Fernsehen die Mitglieder der koreanischen Boyband Super Junior sehen. Sie traten in der Sendung „Good Day New York“ des berühmten Kanals Fox 5 auf. Es wurde genauestens vorgestellt, dass Super Junior am KCON 2018 NY teilnehmen würden. Auch wurde das Album der Jungs, das im April auf den Markt gekommen war, erwähnt. Das Lied „Lo Siento“ aus dem Album wurde auf Koreanisch, Englisch und Spanisch gesungen und dies wurde in der Sendung besonders hervorgehoben.

Super Junior kommentierten, dass sie den Fans immer dankbar seien. Sie hätten jüngst eine erfolgreiche Konzerttournee durch Mittel- und Südamerika veranstaltet. Sie nutzten die Gelegenheit, die Choreographie zum Lied „Lo Siento“ in der Sendung zu zeigen und der Moderator des Programms lernte ein paar Bewegungen. Die Zuschauer waren sehr begeistert. Am Abend des selben Tages wurden Super Junior in den Nachrichten erwähnt. Der Nachrichtensprecher stellte die Koreaner als die Backstreet Boys von Korea vor und ihr Auftritt im Fernsehen wurde ausführlich beleuchtet. Ferner wurden Super Junior von spanischen Zeitschriften interviewt und sie traten in verschiedenen TV-Shows auf.