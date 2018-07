NuEst W bringt bestes Album heraus

Auf einer Leinwand des Time Square in New York waren koreanische Sänger zu sehen. Die Fotos von NuEst W in dieser Werbung sind ausgewählte Werke der Fans. Die Ankündigung des neuen Albums dieser Gruppe erfolgte auf diese Weise. Das neue Album von NuEst W kam am 25. Juni heraus und alle meinten, dass es das beste Album dieser Gruppe überhaupt sei. Die Jungs haben sich viel Mühe gegeben. Sie dachten immer an ihre Fans und wagen sich auch an neuere Genres. Die Mitglieder sagten, dass die Produktion des neuen Werkes besonders viel Spaß gemacht habe. Daher hofften sie, dass die Fans das Album mögen würden.

Fans und Pressevertreter meinten, dass das Album wie ein Geschenk sei. Die sechs Titel im Album gehören alle anderen Musikrichtungen an.