Zu KCON 2018 NY kamen 53.000 Besucher

Am 23. und 24. Juni fand in New York das KCON-Festival statt, zu dem 53.000 Besucher gekommen waren. In anderen Worten, so viele Besucher sind an koreanischen Kulturgütern interessiert.

An den beiden Tagen gab es nicht nur Konzerte mit K-Pop-Stars, sondern auch Fantreffen und verschiedene Programme, in deren Rahmen man die koreanische Kultur erleben konnte.

Bei den Konzerten traten EXID, Golden Child, Heize, NCT 127, Red Velvet, Super Junior, Wanna One, Stray Kids und weitere auf. In diesem Jahr gab es ein neues Programm mit dem Titel „STAR Live Talk“, in dem die Fans direkt mit ihren Idolen kommunizieren konnten. Es gab schöne und interessante Gespräche.

Die Tickets für KCON 2018 NY waren schon im letzten Monat im Vorverkauf in nur zehn Minuten alle vergriffen. Die Fans forderten nach weiteren Tickets, die dann ebenfalls im Nu alle weg waren. Man konnte daran gut erkennen, dass der K-Pop auch in Amerika Fuß gefasst hat.

Das KCON-Festival findet schon seit 2012 statt und jedes Jahr werden Konzerte und Kulturprogramme in verschiedenen Orten veranstaltet.