Punch gibt Trilogie zum Thema “Nacht“ heraus

Die Solosängerin Punch hat mit ihrem Lied “Das Ende dieser Nacht“ nun eine Trilogie zum Thema „Nacht“ vollendet.

Am 31. Mai kam das Lied „Das Ende dieser Nacht“ heraus und dieses Lied wurde von Tag zu Tag immer beliebter. Eigentlich hatte die Sängerin die Werbetrommel nicht besonders gerührt, aber die Fans haben es gleich erkannt, dass das Lied eben gut und schön ist. Punch meinte in einem Interview, dass es derzeit sehr schwierig sei, einen Song in die Charts zu bringen. Sie sei auch selber überrascht, dass ihr neues Lied so gut angekommen war.

Das Lied „Das Ende dieser Nacht“ handelt von einer Person, die ihre Liebe gehen lassen muss. Auch wenn die Liebesgefühle noch vorhanden sind, wünscht man der anderen Person alles Gute. Eigentlich ein trauriges Lied. Wie dem auch sei ist nun mit diesem Lied eine „Nacht“-Serie vollendet. Vorher hatte sie nämlich die Songs “Weil es Nacht geworden ist“ und „Auch heute Nacht“ veröffentlicht.

Punch war im Frühling sehr beschäftigt gewesen. Denn sie wurde zu verschiedenen Uni-Festivals eingeladen. Die Sängerin ist besonders bekannt für OST-Songs. Punch gab noch bekannt, dass sie Ende dieses Jahres ein Konzert veranstalten wolle.