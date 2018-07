BTS und Black Pink entwickeln sich zu “K-Pop-Legenden“

BTS und Black Pink entwickeln sich derzeit zu wahren „K-Pop-Legenden“. Am 22. Juni fanden in Kalifornien die 2018 Radio Disney Music Awards statt und BTS erhielten den Preis in den Kategorien „Best Group“, „Best Dance Track“, „Best Song That Makes you Smile” und “Fiercest Fans”. Diese Awards finden schon seit 2001 statt und alle Preise werden von den Fans per Abstimmung vergeben. BTS bedankten sich sehr für die tollen Auszeichnungen und sagten, dass dies nur dank der Unterstützung der Fans möglich gewesen sei.

Auch Black Pink sorgt für Furore. Sie sind als erste K-Pop-Girlgroup in die UK Official Single Charts Top 100 eingestiegen. Die Girls haben jüngst ihr erstes Minialbum auf den Markt gebracht und das Lied „Ddu du Ddu du“ kam auf Platz 78 dieser Charts. Die UK Official Charts schrieben auf der offiziellen SNS-Seite, dass Black Pink die erste K-Pop-Girlgroup seien, die in diese Charts eingestiegen seien und gratulierten zu diesem Erfolg.

Außerdem ist das Musikvideo zum Lied „Ddu du Ddu du“ sehr beliebt. In nur 199 Stunden sahen es sich über 90 Millionen Fans an.