Wer sind die einflussreichsten Sänger und Gruppen in der koreanischen Musikwelt?

Wer sind wohl die einflussreichsten Sänger und Gruppen in der koreanischen Musikwelt? Eine koreanische Zeitung hat eine Umfrage durchgeführt. 35 renommierte Vertreter der Musikwelt haben daran teilgenommen.

Demnach wurden BTS als „Power People“ vorgestellt. BTS sind nun nicht mehr bloß koreanische Sänger, sondern internationale Stars. BTS haben einen Preis bei den Billboard Music Awards zwei Jahre in Folge erhalten und sind immer noch in den Billboard Musikcharts vertreten.

BTS kamen auch auf Platz eins der Rangliste der besten Boygroups. Dahinter sind Wanna One auf Platz zwei, EXO, Bigbang und Seventeen zu finden. Bei den Frauen stehen Twice am besten da. Danach folgen Red Velvet, Blackpink, Mamamoo und Girlfriend.

Wenn es um Solokünstler geht, dann sieht die Rangliste wie folgt aus. Der beste Solosänger ist G-Dragon, dann folgen Zico, Park Hyo-shin, Crush, Hwang Chi-yeol und Taemin. Die besten Solosängerinnen sind dann IU, Seonmi, Taeyeon, Cheongha und Heize. IU ist nicht nur eine Sängerin, sondern sie kann man auch als Singer-Songwriter bezeichnen, denn neuerdings produziert sie ihre Lieder selbst.