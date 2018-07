Twice sind die erfolgreichsten Sängerinnen in Japan

Jüngst wurde bei den japanischen Orikon Charts die Halbjahresbilanz gezogen. Demnach kamen Twice auf Platz acht und neun der Orion Single-Charts.

Diese Rangliste wurde für den Zeitraum Dezember 2017 bis Juni 2018 ermittelt. Die Singles von Twice, die nun auf gute Plätze gekommen waren, sind “Candy Pop“ von Februar und „Wake me up“ von Mai. Die Koreanerinnen sind die einzigen ausländischen Sängerinnen, die in diesen Charts vertreten sind.

Twice debütierten im Juni letzten Jahres und waren schon mit ihrem Debütalbum erfolgreich und beliebt gewesen. Alle Platten, die sie im Nachbarland veröffentlicht haben, verkauften sich gut. Da die Girls so gut ankommen, wollen sie gleich im September ihr erstes reguläres Album auf den Markt bringen. Sänger und Produzent Park Jin-young wird die Regie führen.

Twice haben außerdem vor, am 9. Juli ein fröhliches Sommerlied herauszubringen.