Suzy und Lee Dong-wook trennen sich

Der Schauspieler Lee Dong-wook und die Schauspielerin sowie Sängerin Bae Suzy gehen nach vier Monaten Beziehung getrennte Wege.



Quellen zufolge sei der Trennungsgrund auf die vollen Terminkalender der beiden zurückzuführen und die damit verbundene wenige gemeinsame Zeit.



Im März 2018 wurde die Beziehung zwischen den beiden bestätigt. Zu der Zeit ließ Lees Agentur verlauten, dass sich beide auf privaten Treffen kennengelernt hätten und sich näher gekommen seien.



Lee avancierte zum Star in Asien mit dem Film „Guardian: The Lonely and Great God“, während Suzy ihr Debüt 2010 als Mitglied von missA gab. Daneben war sie auch als Schauspielerin aktiv und wurde 2012 zur „ersten Liebe“ der Nation mit dem Film „Architecture 101“.