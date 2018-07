Die Boygroup iKON wird im nächsten Monat auf Asientour gehen und dabei in acht Städten haltmachen.



Die „iKON 2018 Continue Tour“ wird am 18. August im Olympic Park in Seoul beginnen. Danach geht es weiter nach Taiwan, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur, Manila, Jakarta und Hongkong. Die Konzerttermine werden noch bekanntgegeben.



Nach der Tour wird die Gruppe 10 separate Konzerte in Japan geben. Die Jungs werden in Fukuoka, Nagoya, Tokio und Osaka auftreten.