Seungri von BIGBANG wird am 20. Juli sein erstes Soloalbum herausgeben.



Die neue LP „The Great Seungri“ ist die erste Veröffentlichung des Sängers seit August 2013, als von ihm die EP “Let’s Talk About Love“ herauskam.



Neben der bevorstehenden Veröffentlichung wird Seungri in der Jangchung Arena in Seoul vom 4. bis 5. August Konzerte geben.



Laut YG Entertainment stellt das Album eine Mischung verschiedener Genres dar und steht kurz vor seiner Fertigstellung.