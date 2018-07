Lieder passend zur Regenzeit

Die Sängerin Migyo hat passend zu Beginn der Regenzeit in Korea ein neues Lied mit dem Titel „Regengeräusch“ herausgegeben. Das Lied kam am 27. Juni heraus und auch ein Musikvideo wurde gedreht. Migyo debütierte im Januar und in nur fünf Monaten hat die Sängerin bereits ein Minialbum veröffentlicht. Das Lied „Regengeräusch” handelt von einem Paar, das sich getrennt hat. Wie der herunterfallende Regen hat man noch Gefühle für den Anderen und muss immer an ihn denken.

Aber nicht nur die Sängerin Migyo, sondern auch andere Interpreten haben Lieder veröffentlicht, die mit Regen zu tun haben. Mamamoo hat am 1. Juli ein neues Album auf den Markt gebracht und ein Lied trägt den Titel „Monsunregen“. Gleich nach der Herausgabe kam es gleich auf gute Plätze von wichtigen Musikcharts. Park gi-young, die in diesem Jahr ihr 20. Bühnjubiläum feiert, hat ebenfalls einen Song mit dem Titel „Rain Rain Rain“ herausgegeben. Weitere Regenlieder sind „Love Rain“ von Yuju, „Regen“ von Paul Kim und „Schauer“ von Yong Jun-hyung.