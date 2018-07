US-Billboard: Super Junior sind K-Pop Superstar

Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat jüngst die koreanische Gruppe Super Junior intensiv beleuchtet. In dem Artikel hieß es, dass Super Junior schon seit 14 Jahren in der Musikwelt aktiv sind und K-Pop-Superstars sind.

Im Jahr 2009 hatten die Jungs mit dem Lied „Sorry Sorry“ großen Erfolg. Danach haben sie sich weiter entwickelt und für die Verbreitung des K-Pop einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Jüngst erfahren die Koreaner eine Renaissance mit dem Lied „Lo Siento“. Es kam auf Platz 13 der Billboard’s Latin Digital Song Sales Charts.

Super Junior befinden sich derzeit auf einer Welttournee. Sie haben diese Konzertreise im April begonnen. Es ging bereits in verschiedene Städte in Lateinamerika.